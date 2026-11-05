Delek Logistics Partners LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A1J7X0 / ISIN: US24664T1034

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Delek Logistics Partners LP Partnership Units öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Delek Logistics Partners LP Partnership Units wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,972 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Delek Logistics Partners LP Partnership Units noch ein Gewinn pro Aktie von 0,850 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 36,04 Prozent auf 355,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Delek Logistics Partners LP Partnership Units noch 261,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,08 USD im Vergleich zu 3,30 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,40 Milliarden USD, gegenüber 1,01 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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