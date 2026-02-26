Ausblick: Delek Logistics Partners LP Partnership Units zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Delek Logistics Partners LP Partnership Units wird am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 35,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 283,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 209,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,53 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,99 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,04 Milliarden USD, gegenüber 940,6 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at