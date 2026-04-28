Delek Logistics Partners LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A1J7X0 / ISIN: US24664T1034

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Delek Logistics Partners LP Partnership Units zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Delek Logistics Partners LP Partnership Units präsentiert am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,798 USD je Aktie gegenüber 0,730 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,03 Prozent auf 239,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Delek Logistics Partners LP Partnership Units noch 249,9 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,75 USD, gegenüber 3,30 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,02 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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