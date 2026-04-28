Delek US Holdings Aktie
WKN DE: A2DY2Y / ISIN: US24665A1034
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Delek US verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Delek US wird sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,416 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Delek US noch ein Verlust pro Aktie von -2,780 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Delek US in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,84 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,33 Milliarden USD im Vergleich zu 2,64 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,380 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 11,54 Milliarden USD, gegenüber 10,72 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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