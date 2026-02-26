Delek US Holdings Aktie
WKN DE: A2DY2Y / ISIN: US24665A1034
|
26.02.2026 07:01:06
Ausblick: Delek US vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Delek US gibt am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Verlust von -0,189 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -6,530 USD je Aktie erzielt worden.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,49 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,01 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -8,770 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 10,76 Milliarden USD, gegenüber 11,85 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Delek US Holdings Inc (New) Registered Shs
|
26.02.26
|Ausblick: Delek US vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: Delek US legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.11.25