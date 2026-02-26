Delek US Holdings Aktie

WKN DE: A2DY2Y / ISIN: US24665A1034

26.02.2026 07:01:06

Ausblick: Delek US vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Delek US gibt am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Verlust von -0,189 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -6,530 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,49 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,01 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -8,770 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 10,76 Milliarden USD, gegenüber 11,85 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

