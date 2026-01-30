Ausblick: Delhivery präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Delhivery lädt am 31.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,285 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,340 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Delhivery in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,72 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 27,76 Milliarden INR im Vergleich zu 23,78 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,15 INR, während im vorherigen Jahr noch 2,19 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 103,30 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 89,32 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at