Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
|Quartalsausblick
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07.04.2026 07:01:06
Ausblick: Delta Air Lines legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Delta Air Lines äußert sich am 08.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,591 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 59,73 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,370 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,01 Prozent auf 14,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Delta Air Lines noch 14,04 Milliarden USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,95 USD, gegenüber 7,66 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 63,83 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 63,36 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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