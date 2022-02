Ausblick: Delta Apparel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Delta Apparel stellt am 08.02.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,300 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 7,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,280 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 109,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 15,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,17 USD im Vergleich zu 2,86 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 488,7 Millionen USD, gegenüber 436,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at