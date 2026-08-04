Deluxe Aktie
WKN: 860049 / ISIN: US2480191012
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Deluxe gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Deluxe präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,813 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie vermeldet.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 486,3 Millionen USD gegenüber 521,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,71 Prozent.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,77 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,80 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,02 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,13 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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