Ausblick: Deluxe gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Deluxe präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,813 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 486,3 Millionen USD gegenüber 521,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,71 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,77 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,80 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,02 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,13 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at