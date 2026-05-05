Ausblick: Deluxe legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Deluxe lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,867 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 535,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Deluxe einen Umsatz von 536,5 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,07 USD aus. Im Vorjahr waren 1,80 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 2,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at