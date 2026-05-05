Deluxe Aktie
WKN: 860049 / ISIN: US2480191012
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Deluxe legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Deluxe lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,867 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 535,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Deluxe einen Umsatz von 536,5 Millionen USD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,07 USD aus. Im Vorjahr waren 1,80 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 2,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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