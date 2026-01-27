Ausblick: Deluxe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Deluxe lädt am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,833 USD gegenüber 0,280 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Deluxe mit einem Umsatz von insgesamt 517,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 520,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,60 Prozent verringert.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,55 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,12 Milliarden USD, gegenüber 2,12 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at