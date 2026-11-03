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WKN: 860049 / ISIN: US2480191012

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Deluxe stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Deluxe öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,950 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 28,38 Prozent erhöht. Damals waren 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Deluxe mit einem Umsatz von insgesamt 532,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 540,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,40 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,78 USD im Vergleich zu 1,80 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 2,10 Milliarden USD, gegenüber 2,13 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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