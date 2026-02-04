Ausblick: DeNA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DeNA wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 38,90 JPY. Im Vorjahresquartal waren 114,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 27,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 33,62 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,47 Milliarden JPY umgesetzt.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 265,93 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 217,24 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 158,40 Milliarden JPY, gegenüber 164,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at