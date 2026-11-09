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WKN: A0DQUH / ISIN: JP3548610009

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: DeNA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

DeNA lädt am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 62,80 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DeNA 106,06 JPY je Aktie eingenommen.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 39,31 Milliarden JPY gegenüber 41,42 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,11 Prozent.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 481,85 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 171,36 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 140,96 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 147,70 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net

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