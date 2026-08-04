DeNA Aktie
WKN: A0DQUH / ISIN: JP3548610009
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: DeNA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
DeNA lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 66,30 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte DeNA 100,54 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 39,23 Milliarden JPY – ein Minus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DeNA 41,73 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 266,93 JPY, gegenüber 171,36 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 146,05 Milliarden JPY im Vergleich zu 147,70 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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