Ausblick: DeNA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DeNA lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 66,30 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte DeNA 100,54 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 39,23 Milliarden JPY – ein Minus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DeNA 41,73 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 266,93 JPY, gegenüber 171,36 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 146,05 Milliarden JPY im Vergleich zu 147,70 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at