Denison Mines CorpShs Aktie

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WKN DE: A0LFYS / ISIN: CA2483561072

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Denison Mines präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Denison Mines wird am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,018 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Denison Mines soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 66,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5064,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,134 CAD, gegenüber -0,240 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 34,2 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,9 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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