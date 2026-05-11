Denison Mines CorpShs Aktie
WKN DE: A0LFYS / ISIN: CA2483561072
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Denison Mines verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Denison Mines präsentiert in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,019 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 20,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,4 Millionen CAD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,1 Millionen CAD aus.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,047 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,240 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 22,0 Millionen CAD, gegenüber 4,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Denison Mines CorpShs
|
07:01
|Ausblick: Denison Mines verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Denison Mines legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Denison Mines CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|Denison Mines CorpShs
|3,25
|2,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.