Denison Mines CorpShs Aktie

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WKN DE: A0LFYS / ISIN: CA2483561072

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Denison Mines verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Denison Mines präsentiert in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,019 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 20,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,4 Millionen CAD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,1 Millionen CAD aus.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,047 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,240 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 22,0 Millionen CAD, gegenüber 4,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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