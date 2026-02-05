Denka Aktie
Ausblick: Denka vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Denka veröffentlicht am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Denka im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 68,81 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -9,220 JPY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 102,50 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 0,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Denka einen Umsatz von 102,54 Milliarden JPY eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 177,18 JPY, gegenüber -142,730 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 397,73 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 400,25 Milliarden JPY generiert wurden.
