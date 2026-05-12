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WKN: 858463 / ISIN: JP3549600009

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Denka zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Denka veröffentlicht am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 113,31 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Denka ein EPS von -172,650 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 98,30 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 0,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Denka einen Umsatz von 98,65 Milliarden JPY eingefahren.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 169,89 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -142,730 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 388,13 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 400,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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