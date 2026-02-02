Ausblick: Denso gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Denso lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Denso die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 47,34 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 42,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,54 Prozent auf 1.841,56 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Denso noch 1.813,60 Milliarden JPY umgesetzt.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 176,90 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 145,02 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7.239,53 Milliarden JPY, gegenüber 7.161,78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at