DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: DENTSPLY SIRONA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
DENTSPLY SIRONA stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
17 Analysten schätzen im Schnitt, dass DENTSPLY SIRONA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,309 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,140 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten eine Verringerung von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 861,7 Millionen USD gegenüber 904,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,000 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,57 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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