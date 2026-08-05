DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: DENTSPLY SIRONA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DENTSPLY SIRONA wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,348 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DENTSPLY SIRONA -0,220 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,92 Prozent auf 889,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte DENTSPLY SIRONA noch 936,0 Millionen USD umgesetzt.
18 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,42 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -3,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,58 Milliarden USD, gegenüber 3,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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