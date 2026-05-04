Ausblick: DENTSPLY SIRONA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DENTSPLY SIRONA stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass DENTSPLY SIRONA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,278 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 USD je Aktie gewesen.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 879,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei DENTSPLY SIRONA für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 841,8 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,42 USD aus. Im Vorjahr waren -3,000 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 3,58 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at