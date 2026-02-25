Ausblick: DENTSPLY SIRONA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DENTSPLY SIRONA wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,278 USD je Aktie gegenüber -2,160 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 926,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 905,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,60 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -4,480 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,65 Milliarden USD, gegenüber 3,79 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at