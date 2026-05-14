Ausblick: Dentsu stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dentsu stellt am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 137,14 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Dentsu einen Gewinn von 24,15 JPY je Aktie eingefahren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,28 Prozent auf 353,03 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 345,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 307,47 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1262,040 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1.467,90 Milliarden JPY, gegenüber 1.435,25 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at