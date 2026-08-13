Dentsu Aktie
WKN: 763961 / ISIN: JP3551520004
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Dentsu verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Dentsu lädt am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 57,34 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dentsu -307,870 JPY je Aktie verloren.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 339,88 Milliarden JPY gegenüber 338,74 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 331,51 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1262,040 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.455,05 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 1.435,25 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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