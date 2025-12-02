02.12.2025 07:01:06

Ausblick: Descartes Systems Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Descartes Systems Group öffnet am 03.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,632 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,570 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,23 Prozent auf 256,3 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 230,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,47 CAD, gegenüber 2,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 1,00 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 897,2 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:22 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen