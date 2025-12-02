Ausblick: Descartes Systems Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Descartes Systems Group öffnet am 03.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,632 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,570 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,23 Prozent auf 256,3 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 230,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,47 CAD, gegenüber 2,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 1,00 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 897,2 Millionen CAD generiert wurden.

