Ausblick: Descartes Systems Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Descartes Systems Group stellt am 03.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,712 CAD je Aktie gegenüber 0,580 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Descartes Systems Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 263,2 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 9,69 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,19 CAD, gegenüber 2,60 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 1,11 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at