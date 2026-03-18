Ausblick: Destination XL Group legt Quartalsergebnis vor

Destination XL Group wird am 19.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Destination XL Group für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,035 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 5,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 112,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 119,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,150 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,050 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 435,1 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 467,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at