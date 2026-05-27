Ausblick: Destination XL Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Destination XL Group wird am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,065 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,09 Prozent auf 105,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 105,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,200 USD je Aktie, gegenüber -0,660 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 438,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 435,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at