Destination XL Group Aktie
WKN DE: A1H8P9 / ISIN: US25065K1043
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27.05.2026 07:01:06
Ausblick: Destination XL Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Destination XL Group wird am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,065 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,09 Prozent auf 105,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 105,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,200 USD je Aktie, gegenüber -0,660 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 438,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 435,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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