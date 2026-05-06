Ausblick: Det Norske Oljeselskap ASA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Det Norske Oljeselskap ASA veröffentlicht am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,656 USD gegenüber 5,54 NOK im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,93 Milliarden USD für Det Norske Oljeselskap ASA, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 34,87 Milliarden NOK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,73 USD im Vergleich zu 2,18 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 11,86 Milliarden USD, gegenüber 111,10 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at