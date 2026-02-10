Det Norske Oljeselskap ASA Aktie

Det Norske Oljeselskap ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LHC1 / ISIN: NO0010345853

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Det Norske Oljeselskap ASA legt Quartalsergebnis vor

Det Norske Oljeselskap ASA gibt am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,500 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 9,82 NOK je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 12 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,48 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 33,37 Milliarden NOK erzielt wurde.

Die Prognosen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,928 USD, gegenüber 31,19 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 10,75 Milliarden USD im Vergleich zu 131,67 Milliarden NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Det Norske Oljeselskap ASA 24,15 3,74% Det Norske Oljeselskap ASA

