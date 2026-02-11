Deutsche Bank Mexico Aktie

WKN DE: A1KAVS / ISIN: MXCFFI0U0002

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Deutsche Bank Mexico stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Deutsche Bank Mexico äußert sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,758 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,44 MXN je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 2,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,23 Milliarden MXN gegenüber 1,26 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -3,278 MXN, gegenüber 15,09 MXN je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 4,96 Milliarden MXN im Vergleich zu 4,57 Milliarden MXN im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

