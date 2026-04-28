Deutsche Bank Mexico Aktie
WKN DE: A11527 / ISIN: MXCFFI170008
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Deutsche Bank Mexico verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Deutsche Bank Mexico wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 MXN. Im Vorjahresquartal waren 1,94 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,70 Prozent auf 3,00 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank Mexico noch 3,15 Milliarden MXN umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,91 MXN, gegenüber 6,80 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 12,78 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,57 Milliarden MXN erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Bank Mexico SA Institucion de Banca Multiple Division Fiduciaria Certificados Bursatiles Fi
|
07:01
|Ausblick: Deutsche Bank Mexico verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Bank Mexico stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Deutsche Bank Mexico SA Institucion de Banca Multiple Division Fiduciaria Certificados Bursatiles Fi
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.