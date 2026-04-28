Ausblick: Deutsche Bank Mexico verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Deutsche Bank Mexico wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 MXN. Im Vorjahresquartal waren 1,94 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,70 Prozent auf 3,00 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank Mexico noch 3,15 Milliarden MXN umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,91 MXN, gegenüber 6,80 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 12,78 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,57 Milliarden MXN erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at