Deutsche Bank Mexico Aktie
WKN DE: A11527 / ISIN: MXCFFI170008
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: Deutsche Bank Mexico zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Deutsche Bank Mexico wird am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,11 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,73 MXN je Aktie erzielt worden.
9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,07 Milliarden MXN – das würde einem Abschlag von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,32 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,86 MXN je Aktie, gegenüber 6,80 MXN je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 12,61 Milliarden MXN. Im Vorjahr waren 12,57 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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