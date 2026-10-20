Deutsche Bank Mexico Aktie
WKN DE: A11527 / ISIN: MXCFFI170008
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Deutsche Bank Mexico zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Deutsche Bank Mexico präsentiert in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,11 MXN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,960 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,23 Prozent auf 3,11 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,01 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,12 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,80 MXN je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,57 Milliarden MXN aus im Gegensatz zu 12,57 Milliarden MXN Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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