Deutsche Lufthansa Aktie

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WKN: 910979 / ISIN: US2515613048

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Deutsche Lufthansa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Deutsche Lufthansa gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,289 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,780 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,26 Prozent auf 10,29 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,18 USD je Aktie, gegenüber 1,26 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 49,57 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 44,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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