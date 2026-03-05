Ausblick: Deutsche Lufthansa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Deutsche Lufthansa wird am 06.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen, dass Deutsche Lufthansa für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,421 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,07 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Deutsche Lufthansa für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,38 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie, gegenüber 1,24 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 46,49 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 40,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at