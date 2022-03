Ausblick: Deutsche Lufthansa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Deutsche Lufthansa präsentiert in der am 03.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,050 USD. Dies würde einen Gewinn von 97,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Deutsche Lufthansa -1,822 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Deutsche Lufthansa nach den Prognosen von 5 Analysten 6,72 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 115,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,12 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,727 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -9,510 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 18,90 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 16,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at