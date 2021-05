Ausblick: Deutsche Post informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Deutsche Post präsentiert in der am 05.05.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2021 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,944 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,240 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 17,67 Milliarden EUR - ein Plus von 14,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Post 15,49 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,25 EUR, gegenüber 2,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 71,82 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 66,81 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

