Ausblick: Deutsche Telekom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Deutsche Telekom stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,647 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,610 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Deutsche Telekom im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 34,43 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,96 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,56 USD, gegenüber 2,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 140,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 134,39 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at