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WKN: 879530 / ISIN: US2515661054

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Deutsche Telekom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Deutsche Telekom lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,695 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 19,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,580 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 34,37 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,81 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,56 USD je Aktie, gegenüber 2,22 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 139,66 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 134,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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