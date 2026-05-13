Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Vor Quartalsbilanz
|
13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Deutsche Telekom öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Deutsche Telekom wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,914 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,580 EUR je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 28,37 Milliarden EUR – ein Minus von 4,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 29,76 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,18 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,97 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 122,41 Milliarden EUR, gegenüber 119,08 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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