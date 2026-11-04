Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Prognosen im Überblick
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Deutsche Telekom präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Deutsche Telekom wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,611 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 22,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,500 EUR erwirtschaftet wurden.
Deutsche Telekom soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,58 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,94 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,26 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,97 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 123,23 Milliarden EUR, gegenüber 119,08 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
14:04
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' (dpa-AFX)
|
13:22
|Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag in Grün (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|13:06
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|26,27
|-1,43%