Ausblick: Deutsche Telekom präsentiert Quartalsergebnisse

Deutsche Telekom lässt sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Deutsche Telekom die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,07 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,610 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 33,14 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,32 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,55 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,22 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 143,36 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 134,39 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at