Ausblick: Deutsche Telekom stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Deutsche Telekom wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,495 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,910 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 32,99 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Deutsche Telekom für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 37,13 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,34 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,46 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 139,49 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 125,23 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at