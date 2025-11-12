Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Analysten
|
12.11.2025 18:29:00
Ausblick: Deutsche Telekom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Deutsche Telekom wird am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,495 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 17,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,600 EUR erwirtschaftet wurden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,50 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Deutsche Telekom für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 26,81 Milliarden EUR aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,97 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 2,27 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 118,32 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 115,77 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
