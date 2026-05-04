Ausblick: Devon Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Devon Energy gibt am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 25 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,06 USD. Dies würde einem Zuwachs von 37,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Devon Energy 0,770 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 1,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,32 Milliarden USD gegenüber 4,37 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

28 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,33 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,17 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 22,52 Milliarden USD, gegenüber 17,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at