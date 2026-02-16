Devon Energy Aktie

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Devon Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Devon Energy lässt sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Devon Energy die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

26 Analysten schätzen im Schnitt, dass Devon Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,804 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,980 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,87 Prozent auf 3,87 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Devon Energy noch 4,20 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 29 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,99 USD aus, während im Fiskalvorjahr 4,56 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 16,04 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 15,57 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

