Devon Energy Aktie
WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Devon Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Devon Energy lässt sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Devon Energy die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
26 Analysten schätzen im Schnitt, dass Devon Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,804 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,980 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,87 Prozent auf 3,87 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Devon Energy noch 4,20 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 29 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,99 USD aus, während im Fiskalvorjahr 4,56 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 16,04 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 15,57 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Devon Energy Corp.
|
07:01
|Ausblick: Devon Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|S&P 500-Wert Devon Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Devon Energy von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.02.26
|S&P 500-Papier Devon Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Devon Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Devon Energy legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|S&P 500-Wert Devon Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Devon Energy von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
20.01.26
|S&P 500-Wert Devon Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Devon Energy-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
15.01.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 nachmittags stärker (finanzen.at)
Analysen zu Devon Energy Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Devon Energy Corp.
|37,99
|1,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.