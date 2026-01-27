Ausblick: DeVry Education Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DeVry Education Group wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei DeVry Education Group noch ein Gewinn pro Aktie von 1,98 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 447,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 488,7 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,84 USD je Aktie, gegenüber 6,18 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,92 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

